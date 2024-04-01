حزب بارزاني:نحن نمثل 60% من شعب الإقليم ومصلحة حزبنا فوق الجميع

حزب بارزاني:نحن نمثل 60% من شعب الإقليم ومصلحة حزبنا فوق الجميع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على الاصوات التي اشارت الى عدم جديته بمقاطعة انتخابات برلمان الاقليم، من خلال عدم تسجيل كيانه في مفوضية الانتخابات التي اغلقت باب التقديم أمس الاحد. وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، عدم مشاركة حزبه وتسجيله ككيان مشارك في انتخابات برلمان الإقليم.وقال في حديث صحفي، إن “البعض كان يقول بأن الحزب الديمقراطي لا يمتلك الجدية لمقاطعة الانتخابات وهو يريد الضغط لتحقيق المكاسب السياسية، لكنه أثبت العكس”.واكد أنه “لم يشارك ويسجل بسبب عدم تنفيذ شروط الحزب التي طرحها في بيان الانسحاب”، مبينا ان “الكتل السياسية الكردية ما تزال تصر على محو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهذا مانرفضه رفضا قاطعا”.وأشار إلى أن “الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل ولا يمكن إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل 60% من أصوات الناخبين”، مشيرا الى أن “الحزب الديمقراطي يختلف عن الكتلة الصدرية، فالاخيرة انسحبت بعد الانتخابات، اما نحن فقد قاطعنا قبل الانتخابات، وبالتالي نتائج المشاركة ستكون متدنية لأبعد المستويات”.

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