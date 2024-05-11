حزب بارزاني:نرفض المساس بأمن إيران من قبل المعارضة الكردية الإيرانية

حزب بارزاني:نرفض المساس بأمن إيران من قبل المعارضة الكردية الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم السبت (11 آيار 2024)، أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ناقش جملة ملفات في زيارته الأخيرة لإيران بينها وجود الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية.وقال شعبان في حديث صحفي، أن “الإقليم يرفض وجود أي جماعات تهدد الأمن القومي لدول أخرى سواء كانت إيران أو تركيا”.وأضاف، أن “هناك اتفاقًا سابقًا بين بغداد وطهران يقضي بنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة التي تنتشر في السليمانية وعلى أطراف الشريط الحدودي مع إيران، وزيارة بارزاني أكدت رفض أي تهديد لطهران يخرج من أرض الإقليم”.وأشار إلى أن “الجماعات الكردية الإيرانية الآن تمارس دورًا سياسيًا فقط وأغلبها قد سلمت أسلحتها، وبالتالي باتوا لا يشكلون تهديد لأي دولة”.

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