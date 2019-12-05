حزب بارزاني:نرفض ترشيح أي ضابط لمنصب رئاسة مجلس الوزراء!

حزب بارزاني:نرفض ترشيح أي ضابط لمنصب رئاسة مجلس الوزراء!
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الخميس (05 كانون الأول 2019)، عن موقف الكرد من تنصيب قائد عسكر رئيسا للوزراء، بدلا من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وقال باجلان في حديث  صحفي، إن “الكرد عانوا كما باقي مكونات الشعب العراقي من حكم العسكر، لذا فأنهم لا يريدون تكرارها مرة أخرى، الامر الذي يجعلهم يقفون بالضد من تنصيب أي قائد عسكري بدلا عن عبد المهدي”.وأضاف أن “العسكر لا يعرفون سوى لغة القوة، والعراق بلد متعدد الطوائف والقوميات، مما يجعله بحاجة إلى قيادة مدنية تتعامل مع الجميع بدبلوماسية عالية في وقت الأزمات”، لافتا إل أن “الحكم العسكري بات لا يتناسب مع الواقع العراقي”.

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