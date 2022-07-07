حزب بارزاني:نريد من الإطار ” أحترام خصوصية”حزبنا

حزب بارزاني:نريد من الإطار ” أحترام خصوصية”حزبنا
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، الإطار التنسيقي الى احترام خصوصية الحزب ومكاسبه الانتخابية لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، مبينا ان ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة جاء بسبب امتلاكه الاغلبية في الاطار وهذا ما يريده الديمقراطي في الرئاسة.وقال النائب عن الحزب محما خليل في حوار متلفز ، إن “ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة جاء بسبب امتلاكه اكبر عدد من المقاعد النيابية في الإطار التنسيقي”.واضاف خليل، “اننا كحزب ديمقراطي نسعى الى تطبيق هذا المعيار معنا حيث اننا الكتلة الاكبر الكردية ولدينا استحقاقنا الانتخابي الذي يؤهل مرشحنا للحصول على رئاسة الجمهورية”.وبشأن التنافس على منصب رئيس الجمهورية، أكد خليل، أن “المنصب سيكون من حصة اي مرشح يحصل على أصوات ثلي أعضاء مجلس النواب”.

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