حزب بارزاني:نسعى لحسم رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي

حزب بارزاني:نسعى لحسم رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأربعاء، أن منصب رئيس الجمهورية له النصيب الأكبر من النقاط داخل المكون الكردي.وقال سلام في حديث  صحفي، إن “منصب رئاسة الجمهورية يحسب 30 نقطة، من خلال لجان التفاوض التي ستشكل بين الحزبين”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد أن يتم حسم منصب رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، ولايتم تكرار تجربة 2018، لذلك نسعى للتفاهم والتفاوض مع الاتحاد الوطني”.وأكد أنه “في حال كان للديمقراطي رئاسة الجمهورية، فحتما ستنخفض حصته من الوزارات، ولكن على الأقل وفقا للاستحقاق يجب أن تكون لنا وزارة سيادية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *