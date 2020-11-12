حزب بارزاني:نعارض فكرة الاقتتال الداخلي بين الكرد

حزب بارزاني:نعارض فكرة الاقتتال الداخلي بين الكرد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد شيرزاد حسن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الخميس، أن حزبه يعارض بالاساس فكرة الاقتتال الداخلي بين الكرد، فيما طالب حزب العمال الكردستاني بابعاد كردستان عن الصراعات. وقال حسن في حديث صحفي، إن”حزب العمال الكردستاني هو من بدأ عملياته ضد الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة والمنشآت الحيوية في الإقليم ونحن لم نقم بفتح الرصاص ضدهم”.وأضاف أنه “في حال أوقف الحزب عملياته فنحن من جانبنا نصر على رأينا برفض الاقتتال الداخلي ونطلب منهم الخروج من المناطق التي يسيطرون عليها وإبعاد كردستان عن الصراعات”.وكانت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني قد أشارت إلى أن الحزب أوقف عملياته ولجأ للهدنة مع الديمقراطي الكردستاني ولن يرفع السلاح مجددا خوفا من اقتتال داخلي بين الكرد.وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي وجه، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، رسالة الى الحكومة الاتحادية بشأن حالة النزاع والصراع المسلح في محافظة دهوك حسب تعبيره.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “السيادة على الأراضي تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية بما فيها المناطق الحدودية وهذا وفقا للدستور، وعلى هذا الأساس فأنه يجب نشر قوات حرس الحدود في دهوك وفي الحدود مع تركيا”وأضاف أنه “يجب على الحكومة الاتحادية التدخل لإبعاد شبح الحرب والصراع المسلح الذي سيضر الجميع”، مبينا أن “نشر قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية كفيل بتخفيف التوتر وإنهائه في دهوك”.

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