حزب بارزاني:نيجيرفان رئيساً للإقليم ومسرور رئيساً للحكومة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، مسرور بارزاني لرئاسة حكومة إقليم كردستان، ونيجيرفان بارزاني لرئاسة الإقليم.وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي ، ان “المجلس القيادي للديمقراطي قرر تحديد مسرور بارزاني كمرشح للديمقراطي لرئاسة حكومة اقليم كردستان”.واضاف محمد، ان “الاستقرار والعمل المشترك سيكون اهداف الاربع سنوات المقبلة لحكومة اقليم كردستان، مضيفا بأنهم يريدون بناء كردستان قوية ومحاولة تفعيل جميع المؤسسات والعمل معا لتحسين اوضاع وحياة المواطنين وان نكون بمستوى متطلبات هذه المرحلة”.وتابع ان “نيجيرفان بارزاني سيكون مرشح الديمقراطي لمنصب رئيس اقليم كردستان”، مبينا انه “تم تحديد مسرور بارزاني لرئاسة مجلس الوزراء وان المقترحات اصبحت قرارا وسيتم بحثها مع الاطراف السياسية الأخرى.