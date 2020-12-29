حزب بارزاني:نيجيرفان سيزور بغداد في الاسبوع الأول من الشهر المقبل

حزب بارزاني:نيجيرفان سيزور بغداد في الاسبوع الأول من الشهر المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، أن رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني سيجري زيارة إلى العاصمة بغداد بعد عطلة رأس السنة، فيما أشار إلى أن تنفيذ الاتفاق يتم بعد حصول ضمان الكتل السياسية على دعمه.وقال سلام في حديث  صحفي، إن “زيارة بارزاني تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، وسيتم خلالها اجراء العديد من الاجتماعات والحوارات”.وأضاف، أن “بارزاني سيلتقي زعامات الكتل السياسية، لأنه يريد ضمان الحصول على دعم تلك الكتل للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بخصوص حصة الإقليم من الموازنة، لأن الحكومة ليس باستطاعتها تنفيذ الاتفاق”.وتابع قائلاً: “لا توجد رقابة على مجلس النواب بسبب الفراغ الدستوري نتيجة غياب المحكمة الاتحادية، وهذا يجعل الاتفاقات والقوانين عرضة للخرق، لذلك نسعى للحصول على ضمانات سياسية قبل المباشرة بالتصويت على الموازنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *