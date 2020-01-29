حزب بارزاني:نيجيرفان سيلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

أربيل/شبكة اخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيقوم بزيارة خلال الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة تلقاها من الإدارة الأميركية.وقال سلام، في حديث صحفي، إن “بارزاني سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الاسبوع المقبل، لبحث عدد من المستجدات التي تخص تطورات الوضع في العراق بالإضافة الى تطورات المنطقة والصراعات الدائرة، بعد دعوة تلقاها من الادارة الامريكية”.وأضاف “في نفس الوقت فقد تلقى بارزاني دعوة من طهران لزيارتها واللقاء بعدد من المسؤولين هناك لبحث ملفات مهمة تتعلق أيضا بتطورات الأوضاع وعلاقة إيران بالإقليم وغيرها من الملفات”.وأشار إلى أن “هذه الزيارات مع تقارب التوقيت، تدل على حكمة الإقليم في تجنيب شعبه وأرضه الصراعات الدائرة، والوقوف على الحياد”.وطالب القيادي الكردي بان “يكون هذا هو موقف الحكومة العراقية أيضاً لآن وقوع أي حرب بين الطرفين سيعني أن العراق سيكون ساحة لها، لذلك من الواجب العمل على تجيب البلد هذا الصراع”.وفي اخر لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مؤتمر دافوس، أكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، على أهمية مواصلة مهام التحالف الدولي، فيما رأى أن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا “حقيقيا” يهدد المنطقة.وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، أن ” ترامب، وصف خلال اللقاء شعب كردستان بالشعب العظيم”.وقال ترامب، بحسب البيان: “نحن مدينون لكم، كما عبر عن شكر وتقدير أمريكا لدور إقليم كردستان والبيشمركة في هزيمة داعش وحماية المكونات الدينية والقومية في کردستان”.وتابع البيان: “في الاجتماع، كرر رئيس إقليم كردستان باسم شعب كردستان الشكر والتقدير للرئيس ترامب وأمريكا لدعمهم إقليم كردستان خلال الحرب ضد داعش.