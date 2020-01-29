آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح:حكومة كردستان “تجند جيوش الكترونية ضد الحشد الشعبي”
الكعبي يدعو الجامعة العربية باتخاذ موقف حازم تجاه صفقة القرن
حزب بارزاني:نيجيرفان سيلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
موسى:قيمة الأموال المنهوبة توازي مجمل الموازنات الاستثمارية منذ 2003
صالح يطمأن العراقيين “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة”
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
موسى:قيمة الأموال المنهوبة توازي مجمل الموازنات الاستثمارية منذ 2003
صالح يطمأن العراقيين “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة”
الاقتصاد النيابية:فساد الوقف الشيعي لايوصف ونواب أحزاب الحشد يرفضون استجواب رئيسه لأنه صديق نجل السيستاني محمد رضا
المالية النيابية:” مساعي” لتفعيل منحة العاطلين وطلبة الجامعات في موازنة عام 2020
الخالدي:عبد المهدي يمارس صلاحيات كاملة خلافا للدستور والقانون
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
-
- اذاعة INN