حزب بارزاني:هناك صعوبة في إقرار قانون النفط والغاز

حزب بارزاني:هناك صعوبة في إقرار قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان، الثلاثاء، ان تشريع قانون النفط والغاز وادخاله حيز التنفيذ لايخلو من الصعوبات، اذ يحتاج القانون الى نقاشات معمقة في حال وصوله من الحكومة الى البرلمان قبل المضي بتشريعه.وقال سليمان في حديث صحفي، ان “قانون النفط والغاز بقي لسنوات حبيسا في أروقة مجلس النواب ولم يتم تشريعه رغم تعاقب الدورات البرلمانية طيلة السنوات الماضية”.وأضاف ان “هناك تأكيد في البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية التي تشكلت وفق أساسها الحكومة على إقرار قانون النفط والغاز والمضي به داخل البرلمان، الا ان الامر قد يحتاج الى نقاشات مستفيضة ومعمقة بين مختلف الأطراف قبل التصويت عليه تحت قبة مجلس النواب”.وبين ان “إقرار قانون النفط والغاز لايخلو من الصعوبات، خصوصا ان القانون يجب ان يلبي جميع المتطلبات ويتم تشريعه بعد دراسة مستفيضة كونه الأساس في توزيع الثروات على المحافظات، لذا فأنه مؤجل للفصل التشريعي المقبل للبرلمان”. 

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