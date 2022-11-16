حزب بارزاني:وفدنا سيبحث في بغداد تنفيذ شروطنا المتفق عليها مع السوداني قبل تمرير حكومته

حزب بارزاني:وفدنا سيبحث في بغداد تنفيذ شروطنا المتفق عليها مع السوداني قبل تمرير حكومته
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، الأربعاء، ، عن أبرز الملفات التي سيحملها الوفد الحكومي الكردي الذي يعتزم زيارة بغداد للتباحث بشأن الملفات العالقة.وقال سليمان في حديث  صحفي، إن “أبرز الملفات التي سيناقشها الوفد الحكومي الكردي  يتمثل في المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وتكافؤ الفرص، فضلا عن مسألة الموازنة والرواتب وملف الشهداء إلى جانب مسألة النفط والغاز “. وأضاف أن ” الإقليم منذ تشكيل ائتلاف ادارة الدولة تلقى إشارات إيجابية حول زيادة نسبة الإقليم في موازنة 2023″،  مشيرا الى ان ” وفدا كرديا رفيعا سيصل إلى العاصمة بغداد قريبا وسيبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والزعامات السياسية الملفات العالقة بين الإقليم والمركز ومنها ملف حسم حقيبتي البيئة والأعمار الحكومتين”. وأوضح سليمان، أن “حقيبتي البيئة والأعمار من حصة الكرد ويجب أن يتم الأخذ بالوزن الانتخابي في حسمهما وننتظر اتفاق الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني”. وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد في تصريح سابق، تلبيته لدعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني بعقد جلسة حوارية خلال الاسبوع الجاري لإيجاد موقف كردي موحد وحل الخلافات ، مشيرا إلى أن من اولويات الحوار حسم الحقيبتين الوزاريتين “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *