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الخارجية النيابية:زيارة عبد المهدي للرياض وطهران لمنع الحرب عن إيران لأنه أبنها الوفي
حزب بارزاني:وفد برلماني اتحادي يزور أربيل
العاني:صلافة مسجدي وتجاوز إيران على السيادة العراقية لقوة نفوذها من خلال الحشد وأحزابه
الأساليب الرخيصة للحكومة العراقية في التعامل مع حملة الشهادات العليا!
نواب فضائيين … والحلبوسي يستحوذ على رواتبهم ؟!
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مستوى قياسي في واردات الهند من النفط العراقي
ائتلاف النصر:حكومة كردستان “منعت”ديوان الرقابة المالية من دخول الإقليم لتدقيق أعداد موظفيها!
الأثنين المقبل..افتتاح منفذ القائم بأمر من عبد المهدي رغم أعتراض واشنطن
المالية النيابية:30 تريليون دولار العجز في موازنة 2020
الهنين:زيارة الوفد العراقي للصين جاءت “انسجاما لمقالات” عبد المهدي قبل سنوات
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لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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