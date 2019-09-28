حزب بارزاني:وفد برلماني اتحادي يزور أربيل

حزب بارزاني:وفد برلماني اتحادي يزور أربيل
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، السبت (28 أيلول 2019) عن عزم وفد برلماني من بغداد، زيارة عاصمة إقليم كردستان، أربيل، خلال اليومين المقبلين.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الوفد البرلماني سيضم ممثلين عن اللجنة المالية ولجنة النفط والغاز، لأجل حسم العديد من الملفات العالقة واستكمال زيارة وفد برلمان الإقليم الأخيرة إلى بغداد”.وأضاف شعبان أن “هناك تفاؤلاً وإيجابية كبيرة تسود الأطراف المتفاوضة للوصول إلى حل جذري قريب ينهي جميع المشاكل”، مشيراً إلى أن “مباحثات الوفد البرلماني سترتكز على حصة الإقليم من الموازنة وقضية تسليم النفط والملفات المالية الأخرى”.وكان وفدٌ من برلمان إقليم كردستان، اجتمع الأربعاء (25 أيلول 2019)، مع هيأة رئاسة البرلمان الاتحادي ورؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية، في العاصمة بغداد، ناقش خلالها حصة إقليم كردستان من موازنة 2020 والملف النفطي ومستحقات الفلاحين في كردستان، وتطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها.

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