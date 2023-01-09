حزب بارزاني:وفد تفاوضي سيزور بغداد لبحث حصة الإقليم في الموازنة

حزب بارزاني:وفد تفاوضي سيزور بغداد لبحث حصة الإقليم في الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان،  الاثنين ، عن زيارة مرتقبة سيجريها وفد كردي إلى العاصمة بغداد لمناقشة الخلافات العالقة بين المركز والاقليم. وقال سليمان في تصريح صحفي، إن “وفدا تفاوضيا كرديا سيزور العاصمة بغداد لبحث حصة الإقليم من الموازنة”، موضحا أن “النسبة الحالية لا تتناسب مع حجم التمثيل السكاني”. وأضاف أن “الزيارة تأتي لحل المشاكل العالقة بين حكومة بغداد واربيل لاسيما حصة الإقليم من الموازنة واستحقاقات البيشمركة وملف سنجار والمادة 140”. ولفت سليمان إلى أن “موعد الزيارة لم يحدد بعد لكنها ستتضمن الحديث عن المسائل العالقة بين بغداد واربيل “. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي حذر في وقت سابق، من وجود اطراف سياسية تحاول تمرير مطالبها في الموازنة وفقاً للاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية. 

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