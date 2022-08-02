حزب بارزاني:يجب تقديم تنازلات من كل الأطراف لحل الأزمة السياسية

حزب بارزاني:يجب تقديم تنازلات من كل الأطراف لحل الأزمة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، الثلاثاء، عن طبيعة المبادرة التي دعا لها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.وقال شعبان في تصريح صحفي، إن “مبادرة نجيرفان بارزاني تتضمن فتح الحوارات مع جميع الأطراف السياسية وتحديدا الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.وأضاف أنه “يجب تقديم تنازلات من جميع القوى السياسية بهدف التوصل لاتفاق ينهي حالة الانزلاق الخطيرة التي قد تؤدي لكوارث وصراعات مستمرة يدفع ثمنها المواطن العراقي، وبالتالي أي مبادرة بدون تقديم تنازلات لن تنجح”.ويواصل أنصار التيار الصدري تظاهراتهم داخل مبنى البرلمان العراقي، وسط دعوات لإنهاء التظاهرات والعودة إلى لغة الحوار، لإنهاء الخلافات السياسية.

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