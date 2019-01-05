حزب بارزاني(يدلل) في عودته لمجلس كركوك

حزب بارزاني(يدلل) في عودته لمجلس كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رهن الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، عودته إلى محافظة كركوك والمشاركة بإدارتها المحلية بستة شروط.وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي محمد كمال، في حديث صحفي له اليوم، إن “الديمقراطي الكردستاني لن يعود الى كركوك ولن يعترف بنتائج المباحثات الجارية لانتخاب ادارة جديدة للمحافظة”.وأشار إلى، أن “هناك شروط عديدة لعودة الحزب من بينها اشراك البيشمركة في الملف الامني وعودة الادارة الشرعية”.وأضاف كمال، إن “إلغاء جميع القرارات التي اصدرها المحافظ الحالي والتي تمثلت بطرد الموظفين الكرد وعمليات التعريب واعادة مقرات الحزب الديمقراطي هي ابرز شروطنا للعودة الى كركوك وتفعيل عمل مجلس المحافظة وكذلك اعادة رئيس المجلس الشرعي ريبوار طالباني”.هذا وقد اصدر محافظ كركوك الحالي قرارات تمثلت بطرد الموظفين الكرد، وعمليات تعريب.واصدرت محكمة جنح كركوك مذكرة قبض وحكماً غيابياً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق طالباني وفق للمادة 331 من قانون العقوبات. 

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