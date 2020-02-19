حزب بارزاني :الأحزاب الشيعية دمار العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، الاربعاء، من تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، دون موافقة القوى الكردية والسنية، مبينا أن هذا القرار سيخل باستقرار العراق ويزعزع الهوية الوطنية.وقال برواري في حديث صحفي، إن القوى الشيعية قادت الدولة العراقية بعد سقوط صدام حسين، ولم نر أي تقدم ايجابي على مختلف المستويات في العراق”، لافتا إلى أن “اهمال التوجهات والافكار السياسية الاخرى سيكون له اضرار كبيرة على مستقبل الدولة واستقرار العراق”.واضاف أن “بناء الدولة يكون بمشاركة الجميع لا عن طريق تشكيل الاغلبية المكوناتية التي تشتت الهوية الوطنية وتزعزع مفهوم المواطنة”.واشار برواري إلى أن “استحواذ مجموعة معينة على قرار الدولة ( في اشارة الى ملف تشكيل الحكومة ) امر سيء جدا”.