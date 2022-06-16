حزب بارزاني: الإطار سيدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية مقابل التحالف معه

حزب بارزاني: الإطار سيدعم مرشحنا لرئاسة الجمهورية مقابل التحالف معه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الخميس، أن منصب رئاسة الجمهورية هواستحقاق للديمقراطي، ولاعلاقة له بالتحالف الثلاثي أو الكتلة الأكبر.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “رئاسة الجمهورية هي للحزب الديمقراطي باعتباره الكتلة الأكبر داخل المكون الكردي، مثلما تمنح مناصب الرئاسات الثلاث للكتل للمكونات حسب عدد المقاعد للأحزاب”.وأضاف أن “الديمقراطي هو أكبر حزب كردي ومقاعده تؤهله لشغل منصب رئاسة الجمهورية، والأمر لا علاقة له بالكتلة الأكبر، فالمنصب هو استحقاقنا السياسي والانتخابي”. واكد أن الإطار سيدعم مرشحنا مقابل التحالف معه لتشكيل الحكومة التوافقية.

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