حزب بارزاني: الاتفاق النهائي والشامل بين بغداد واربيل جاهز للتوقيع

حزب بارزاني: الاتفاق النهائي والشامل بين بغداد واربيل جاهز للتوقيع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، السبت، عن عزم القوى الكردية ارسال وفد رفيع المستوى الى بغداد لبحث القضايا العالقة، مبينا ان الاتفاق النهائي والشامل بين بغداد واربيل مكتمل وهو جاهز للتوقيع من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال عبد الكريم في تصريح  صحفي، ان “الاتفاق النهائي والشامل بين اربيل وبغداد جاهز منذ كانون الاول الا ان انطلاق التظاهرات وتقديم الحكومة السابقة استقالتها منع توقيع الاتفاق”.واضاف ان “المفاوضات حاليا تجري من اجل اعادة توقيع الاتفاق الشامل لحل ازمة الموازنة والحدود والكمارك والايرادات الاتحادية والبيشمركة والزراعة وغيرها من الملفات”، مرجحا” توقيع الاتفاق من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الايام المقبلة”.وأوضح عبد الكريم، ان ” وفدا كرديا كبيرا سيزور بغداد خلال الايام المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة بشان الاتفاق فضلا عن الاتفاق على اكمال الكابينة الوزارية”. 

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