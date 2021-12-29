حزب بارزاني: الكتلة الأكبر من تحالف صدري كردي سنّي وقسم من التنسيقي

حزب بارزاني: الكتلة الأكبر من تحالف صدري كردي سنّي وقسم من التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الاربعاء، ان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر سيشكل مع جزء من الاطار الكتلة الشيعية الاكبر.وقال شنكالي في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، دخلت في مرحلة مهمة وهي المدد الدستورية، والموقف هو الحاكم، إذ يجب أن تكون هناك اتفاقات قبل اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه”.واضاف أن “أية كتلة فائزة لا تستطيع جمع 166 مقعدا، إذ ستكون هناك تحالفات، وعليه فان الكتلة الصدرية ستذهب مع جزء من الإطار التنسيقي الى تشكيل كتلة شيعية كبيرة للتوافق مع الكرد والسنة، أو قد تكون هناك حكومة توافقية تشترك فيها كل الكتل كما هو الحال في الحكومات السابقة التي أثبتت فشلها”.

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