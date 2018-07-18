حزب بارزاني: تجربة تشكيل حكومة الإقليم لن تتكرر

أربيل/ شبكة أ خبار العراق- أكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، الاربعاء، أن تجربة عام 2014 لتشكيل حكومة الاقليم لن تتكرر، مشيرا الى أن بعض القوى المشاركة في تلك التجربة تصرفوا بسلبية.وقال برواري في حديث صفحي له اليوم، إن “تجربة العام 2014 لمشاركة جميع الاحزاب في تشكيلة حكومة اقليم كردستان لن تتكرر مستقبلا”، مبينا أن “بعض القوى المشاركة في الحكومة تصرفت بسلبية ولعبت دور المعارضة في وقت أنها كانت تحتل أهم المواقع السيادية في الاقليم”.وأضاف برواري أنه “لم يكن حزبنا في یوم من الایام هو الحزب الحاکم الوحید، بل الجمیع حصلوا على فرصة المشارکة في الحکم”، لافتا الى أن “بعض الاطراف جعلت من فشلها اساسا للرفض لا من أجل العمل والبناء”.وتوقع برواري أن “الخارطة السياسية في اقليم كردستان لن تشهد تغييرا نتيجة انتخابات برلمان الاقليم المقبلة”، مرجحا في الوقت نفسه “حدوث بعض التغييرات الطفيفة في منطقة السليمانية”.واعلنت حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية والاتحاد الاسلامي الكردستاني إنسحابهم من حكومة كردستان بحجة عدم الاستجابة لمطاليبها بإجراء الاصلاحات في الاقليم.وحدد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، يوم 30 أيلول المقبل موعدا لإجراء إنتخابات برلمان إقليم كردستان.