حزب بارزاني: تشكيل حكومة كركوك غير قانوني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، عن رفضه للحكومة المحلية لمحافظة كركوك التي تم تشكيلها مؤخراً، معتبراً أن الاجتماع الذي عُقد في العاصمة بغداد وتمخض عنه تشكيل الحكومة المحلية “غير قانوني” وفيه الكثير من المشاكل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، في بيان ، “فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لاهالي كركوك. ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حلّ مناسب في كركوك، لأن الوضع في كركوك وضع استثنائي والحل يجب أن يكون حلاً استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة”.