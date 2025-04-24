حزب بارزاني: تم توزيع مناصب حكومة مسرور الجديدة بين عائلتي البارزاني والطالباني

حزب بارزاني: تم توزيع مناصب حكومة مسرور الجديدة بين عائلتي البارزاني والطالباني
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع المناصب الرئيسية في حكومة إقليم كردستان فيما استعرض ابرز بنود الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال محمد في تصريح صحفي، ان “الاجتماع الأخير للجنة التفاوضية بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي عُقد في السليمانية، كان حاسمًا في مسار تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان”.وأوضح أن “الطرفين توصلا إلى تفاهمات شاملة بشأن معظم الملفات الرئيسة”، مشيرًا إلى أن “المناصب السيادية قد تم حسمها مسبقًا، حيث ستؤول رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن يتولى مسرور بارزاني رئاسة الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على منصب رئيس برلمان الإقليم، بالإضافة إلى مناصب نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس الإقليم، مع منح هذه المناصب صلاحيات موسعة ضمن الاتفاق الجديد”.وأشار إلى أن “هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا لتصفير الخلافات المتبقية بين الجانبين، بالإضافة الى عدد من الملفات العالقة الأخرى”.جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهدت اجتماعات بين المكتبين السياسيين للبارتي واليكتي لمناقشة تشكيل حكومة إقليم كردستان للدورة الانتخابية السادسة.

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