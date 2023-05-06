حزب بارزاني :حزب طالباني وراء تأخير رواتب موظفي الإقليم

حزب بارزاني :حزب طالباني وراء تأخير رواتب موظفي الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم السبت، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية تأخير صرف رواتب الموظفين في الإقليم.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يهيمن على عائدات السليمانية المالية من إيرادات المنافذ والكمارك والضرائب”.وأوضح أن “تلك الإيرادات لاتدخل إلى موازنة وزارة المالية في حكومة الإقليم، وبالتالي أصبح هناك خللا كبيرا في العائدات، وتسبب بإشكالية منعت الحكومة في توزيع الرواتب في موعدها المحدد”.يشار إلى أن الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الحاكمين في كردستان تصاعدت في الآونة الأخيرة لاسيما بعد حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي الجمعة الماضية بعد إعلان الاتحاد الوطني تورط الحزب الديمقراطي في التعاون مع تركيا باستهداف المطار.

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