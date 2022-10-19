حزب بارزاني: حصتنا وزارات (الخارجية والعدل والإسكان) في حكومة السوداني

حزب بارزاني: حصتنا وزارات (الخارجية والعدل والإسكان) في حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي ،اليوم الأربعاء،إن حصة المكون الكوردي في الحكومة الجديدة ستكون أربع وزارات، وان استحقاق الحزب الديمقراطي ستكون وزارات الخارجية، العدل، (والإعمار والإسكان والبلديات) أما وزارة البيئة ستذهب إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني.وبشأن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية، قالت الدليمي. “لا أحد يعرفها، فإن رئيس حزب الديمقراطي مسعود بارزاني هو من يحددها”، مبينة أن أسماء المرشحين ستقدم مساء اليوم او غدا إلى المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني.لكن الدليمي لفتت إلى أن حزب الديمقراطي الكوردستاني سيرسل سبعة أسماء مرشحة للحقائب الوزارية، ان فؤاد حسين أحد المرشحين لتسلم وزارة الخارجية.كما أكدت أن المكلف بتشكيل الحكومة سيعطي وزارة الهجرة والمهجرين الى المكون المسيحي.

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