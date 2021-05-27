حزب بارزاني :دون إلغاء ميليشيا الحشد لن يستقر العراق

حزب بارزاني :دون إلغاء ميليشيا الحشد لن يستقر العراق
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أربيل/شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، على تطورات أحداث يوم أمس واصفاً إياها بالتطور الخطير الذي قد يؤدي للفوضى.وقال سلام في حديث صحفي إن “هناك صراعاً بين جهتين بين الدولة واللا دولة المتمثلة بميليشيا الحشد  الشعبي ،واكد سلام، لن يستقر العراق دون الغاء ميليشيا الحشد ،واضاف أن بقاء الحشد لن يخدم استقرار العراق وقد يؤدي للفوضى”.وأضاف أن “جميع المؤشرات تشير إلى أننا قد نذهب باتجاه حكومة الطوارئ، وهذه خطوة غير جيدة وتشير لتراجع على مستوى استقرار الدولة، وهذا ما يرفضه الإقليم حيث أكد رئيسه نيجيرفان بارزاني في زيارته الأخيرة لبغداد على أهمية الاستقرار ودعم الدولة”.

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