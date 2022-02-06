حزب بارزاني: زيباري ما زال مرشحنا لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني: زيباري ما زال مرشحنا لرئاسة الجمهورية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، على قرار التيار الصدري بشأن مقاطعة جلسة البرلمان غد الاثنين، فيما أكد  حقيقة تماسك التحالف الثلاثي.وقال عضو الحزب مهدي كريم في تصريح  صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه أي موقف وننتظر التفاصيل بشأن مقاطعة جلسة مجلس النواب”.وأضاف كريم أن “التيار الصدري يسعى لمحاولة كسب المزيد من الوقت شريطة تقديم شخصية مقبولة لمتصب رئيس الجمهورية”، مبينا أن “التحالف الثلاثي الذي يجمع التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني متماسك”.وأشار إلى أنه “ليس لدينا أي موقف وننتظر التفاصيل بشأن المقاطعة خلال الساعات المقبلة من قيادات التحالف”، مؤكدا أن “زيباري لايزال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية”. 

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