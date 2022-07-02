حزب بارزاني سنتفق مع الإطار على تمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني سنتفق مع الإطار على تمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، السبت، أنه سيشكل الحكومة المقبلة والاتفاق على رئاسة الجمهورية بالمشاركة مع الاطار التنسيقي وتحالف السيادة، فيما أشار الى بدء المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء.وقال النائب عن كتلة الحزب شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “الحزب متمسك حتى الآن بمرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضاً متمسك بمرشحه برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء”.وأضاف الدوبرداني أنَّ “الأوفر حظاً هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني للذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، لأنَّ ما أكده زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني هو أن يكون للمكون الكردي مرشح واحد، ولسنا طامعين بالمناصب في بغداد لكنَّ هذا استحقاق انتخابي للمكون الكردي”، وسنذهب مع الوفد الكردي والحزب الديمقراطي إلى بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في هذه الدورة”.وأوضح النائب عن الحزب أن “الاتفاقيات المكتوبة والضامنة لجميع الأطراف سيلتزم بها أعضاء مجلس النواب والتي ستعلن بعد أيام من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، إضافة إلى الإطار التنسيقي الذي أصبح الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري”.

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