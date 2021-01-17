حزب بارزاني: سندخل مع حزب طالباني في قائمة انتخابية واحدة

حزب بارزاني: سندخل مع حزب طالباني في قائمة انتخابية واحدة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، اليوم الاحد، وجود خلافات تعيق الدخول بقائمة كردية موحدة في المناطق المتنازع عليها. وقال رجب في حديث صحفي، إنه “حتى الآن ماتزال النقاشات جارية، وهنالك توافق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد للدخول بقائمة موحدة ونأمل أن تنضم باقي الأحزاب معنا لعدم تشتت الصوت الكردي في تلك المناطق”.وأضاف أن “كركوك والمناطق المتنازع عليها تحتاج إلى وحدة الكلمة والموقف الكردي لكي نحافظ على عدد مقاعدنا، خاصة في ظل التغييرات الإدارية والأمنية والسياسية التي تشهدها تلك المناطق، وأيضا التغيير الديموغرافي وحالة التعريب الكبيرة”،ونفى في الوقت ذاته “وجود خلافات على موضوع قيادة القوائم في تلك المناطق، وأن المباحثات تسري بشكل جيد للتوصل لاتفاق نهائي على تشكيل قوائم كردية موحدة في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *