حزب بارزاني : صفقة القرن من أجل السلام “وكفى كفاح مسلح”

أربيل/شبكة أخبار العراق- رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، أن تكون ’’صفقة القرن’’، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلاً مؤقتا لفلسطين.

وقال سلام في حديث صحفي، إن “الشعب الفلسطيني تعب من الكفاح المسلح طوال العقود الماضية، وبات منهكاً، كما أن القضايا والحروب والمشاكل الداخلية في المنطقة عقدت القضية الفلسطينية”، مضيفاً أن “صفقة القرن الحالية تؤكد أن لغة السياسة تحولت إلى لغة تجارية واضحة”.

وأردف سلام، أن “هناك دولاً عربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والامارات وقطر، موافقة على هذه الصفقة، وهذا يشير إلى وجود تقارب بين العرب وإسرائيل والخاسر الأكبر ستكون إيران لأنها لم تعد تملك قضية تستخدمها “،

ورجح أن “تكون هذه الصفقة حلاً مناسباً في ظل التشتت الداخلي الفلسطيني، وعدم توحد العرب على دعم قضية فلسطين، فيكون هذا هو الحل المناسب وإن كان بشكل مؤقت”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بنود “صفقة القرن” التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة “موحدة” لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.