حزب بارزاني: ضغوط أمريكية لحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية ودمجها بوزارة واحدة

حزب بارزاني: ضغوط أمريكية لحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية ودمجها بوزارة واحدة
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الخميس، حول احتمالية أن تضغط أمريكا لحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية ودمجها بوزارة واحدة تابعة لحكومة الإقليم، في ظل وجود مطالب بحل ونزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق.وقال سلام في حديث صحفي، إنه “توجد ضغوط دولية من الولايات المتحدة لغرض توحيد قوات البيشمركة ودمجها في وزارة واحدة”، مبينا، أن “الإجراءات سرية والأمور المالية قد تمت، وما تبقى فقط الترتيبات العسكرية”.سلام أكد أن “هذه الضغوط غير متعلقة بأحداث المنطقة، ولا علاقة لها بالضغط على الفصائل المسلحة، كون البيشمركة مثبتة في الدستور، ووجودها قانوني، ولها قيادة مركزية وسلاحها معروف”.وأشار إلى أن “الضغط على فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بايران ورواتبها من خزينة الدولة العراقية جاء بسبب مشاركتها في حروب ومعارك خارج العراق لصالح المشروع الإيراني ، فضلا عن عدم امتثال الكثير منها لأوامر الحكومة، على عكس البيشمركة، التي هي قوة جميع معاركها داخل العراق، ولها قيادة ولا تخالف أمر تلك القيادة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *