حزب بارزاني: علاقاتنا جيدة مع حكومة الشروع

حزب بارزاني: علاقاتنا جيدة مع حكومة الشروع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أسباب عدم زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى أربيل، معلقا على العلاقة بين إقليم كردستان وسوريا.وقال حسين في حديث صحفي، إنه “لا توجد مشكلة في الإقليم مع الإدارة الجديدة في سوريا، وسبق لرئيسي الإقليم وحكومته أن اجتمعا مع الشيباني على هامش مؤتمرات خارجية”.وأضاف أن “الهدف من الزيارة كان للتنسيق مع الحكومة العراقية حول عدد من الملفات المهمة الأمنية الخاصة، وملف الحدود، ونحن في الإقليم نتطلع لإعادة العلاقات مع دمشق، باعتبارها دولة جارة ومؤثرة، ولدينا حدود معها، ويجب تأمين هذه الحدود”.

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