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رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الحدود السورية من أولوياتنا الأمنية أما الحدود مع إيران ” لانقلق عليها”!
نائب إطاري: نرفض زيارة أي مسؤول سوري للعراق
حزب بارزاني: علاقاتنا جيدة مع حكومة الشروع
العراق يرحب باتفاق “السلام” بين أذربيجان وأرمينيا
الكروي: الاختلاف في توزيع حصص سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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الكروي: الاختلاف في توزيع حصص سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
مصدر إطاري:لايهمنا مستقبل العراق ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
العامري:سندافع عن إيران ومشروع المقاومة حتى الموت
نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
بتوجيه إيراني..العراق يعلن عن رفضه لمقاتلة “ذيول إيران” في سوريا من قبل قوات الشرع
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- اذاعة INN