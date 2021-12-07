حزب بارزاني: قوى شيعية وسنّية تتباحث مع البارزاني حول تشكيل الحكومة المقبلة

حزب بارزاني: قوى شيعية وسنّية تتباحث مع البارزاني حول تشكيل الحكومة المقبلة
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 أربيل/ شبكة اخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،الثلاثاء، عن وفوداً من القوى السياسية ستزور أربيل  للتباحث مع مسعود بارزاني حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة.وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في حديث صحفي: بأن، وفودا شيعية وسنية سابقة زارت اربيل واجتمعت مع  البارزاني كما زار وفد كردي العاصمة بغداد، واليوم ستأتي وفود أخرى.وأكد أنه ينبغي تشكيل حكومة بمشاركة الأطراف كافة، و يتعين الاتفاق على برنامج هذه التشكيلة لتكون أساساً يعمل وفقها مجلس الوزراء الجديد، مردفا بالقول إن هذا البرنامج بالنسبة للاقليم فيه أولويات مهمة منها تطبيق الدستور كما هو موجود، وليس بشكل انتقائي، والبدء بحل الخلافات والقضايا العالقة منذ سنوات بين اربيل وبغداد.

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