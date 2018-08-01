حزب بارزاني :لايهمنا من هو رئيس الوزراء القادم ..المهم تحقيق مصالح الكرد

حزب بارزاني :لايهمنا من هو رئيس الوزراء القادم ..المهم تحقيق مصالح الكرد
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الاربعاء، عدم وجود خط احمر تجاه اي شخصيه تتولى رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن المساعي تنصب اليوم على الاتفاق بشأن البرنامج الحكومي الذي سيتم تطبيقه في المرحلة المقبلة.وقال عضو الحزب محسن السعدون في تصريح  صحفي له اليوم، ان “الاكراد لايوجد لديهم اي خط احمر تجاه اي شخصية تتولى رئاسة الوزراء، حيث يقفون على مسافة واحدة من جميع الشخصيات”، مبينا أن “مطالب الكرد منصوص عليها بالدستور، وسيكون الحديث مع اي رئيس وزراء قادم بشأن تطبيق الدستور وخاصة بما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها والمادة 140”.وأضاف السعدون، ان “الاهم في الحكومة المقبلة هو البرنامج الحكومي واختلافه عن سابقه في الحكومات المنصرمة، حيث كانت تقرأ البرنامج الحكومي من دون ان تطبقه، وخاصة بما يتعلق بحقوق الاكراد”.واكد ان “الاكراد يسعون الى الاتفاق بشكل نهائي بشأن البرنامج الحكومي للحكومة المقبل وتحديد سقوف زمنية للحصول على حقوقهم، اذ تنصب المساعي اليوم على ان يكون البرنامج وتطبيقه مختلف تماماً عن ما كان في الحكومات السابقة”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *