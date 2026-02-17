حزب بارزاني: لايوجد اعتراض أمريكي على المالكي والسوداني أصبح من الماضي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، اليوم، عدم وجود أي موقف رسمي صادر من الولايات المتحدة يرفض ترشيح نوري المالكي، مبيناً أن ما يُتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه تحليلات إعلامية لا تستند إلى مخاطبات دبلوماسية معلنة.وقال المياحي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن اعتراض أميركي رسمي على ترشيح المالكي غير دقيق، إذ لم تصل أي رسالة أو إشعار رسمي بهذا الخصوص”، مشيراً إلى أن “المشهد السياسي ما يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات في ظل استمرار الحوارات بين القوى السياسية”.وأضاف أن “الأنباء المتداولة بشأن عودة محمد شياع السوداني إلى رئاسة الحكومة تبقى ضمن إطار التمنيات السياسية، ولن تتحقق على أرض الواقع في ظل المعادلات الحالية”، لافتاً إلى أن “التفاهمات بين الكتل لم تحسم بعد بشكل نهائي”.وأوضح أن “تشكيل حكومة إقليم كردستان سيكون مباشرة بعد إنجاز تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، خصوصاً مع وجود اتفاقات أولية بهذا الاتجاه بانتظار استكمال الاستحقاقات الدستورية”.ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً مكثفاً ومشاورات متواصلة بين القوى الرئيسية لحسم ملفات رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وسط توقعات بتسارع وتيرة التفاهمات عقب انتهاء عطلة العيد.

