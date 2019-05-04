حزب بارزاني للشعب الكردي..أبشرُوا حكومة أبننا مسرور ستعلن قبل عيد الفطر المبارك

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، السبت، أن الاتفاقية الخاصة بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب مع الاتحاد الوطني اكتملت وتتنظر التوقيع الرسمي فقط.وقال صالح عمر، في حديث صحفي، إن “أكثر من 90% من ملف تشكيل حكومة اقليم كردستان قد انجز، وبقي فقط وضع اللمسات الأخيرة”، مبيناً أن “الاتفاقية مع الاتحاد الوطني اكتملت وننتظر فقط التوقيع الرسمي خلال الاجتماع المقبل”.وأضاف عمر، أن “تشكيل حكومة الاقليم لن يتأخر وسيتم البدء بحكومة جديدة قبل العيد”، لافتاً إلى أن “القضية متوقفة على انجاز تعديل قانون رئاسة الاقليم وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان ليكلف مرشح حزبنا برئاسة الحكومة”.وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عدنان المفتي، أكد الثلاثاء (16 نيسان 2019)، أن الحوارات حول تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، وصلت مراحلها النهائية.وقال المفتي في تصريح متلفز، إن “الحوارات بين الاطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة في بالإقليم وصلت مراحلها النهائية ولم يتبقَ سوى بعض الفقرات القليلة لحسمها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، عزمه اجراء جولة مفاوضات جديدة مع الأحزاب الكردية لـ”التراضي” على استحداث منصب نائب ثان لرئيس إقليم كردستان، فيما أكد أن “الانتهاء من مسألة رئاسة اقليم كردستان سيسهل كثيرا في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.”يذكر ان حكومة كردستان لن تخرج من حكم العائلة البارزانية بما فيها رئاسة الإقليم.