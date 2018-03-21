حزب بارزاني للعبادي: لاتضحك علينا بالتهنئة باللغة الكردية نحن بحاجة إلى التزامك بالدستور

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، ان الشعب الكردستاني يحتاج من رئيس الوزراء حيدر العبادي الالتزام بالنصوص الدستورية التي تحفظ كرامته أكثر من حاجته الى التهنئة باللغة الكردية، فيما اشار الى ان حكومتي العبادي والمالكي قد اثرتا كثيراً على الشعب بعد قطع رواتب موظفي الاقليم.وقالت القيادية في الحزب اشواق الجاف في حديث صحفي لها اليوم: ان “الشعب الكردستاني يحتاج من رئيس الوزراء حيدر العبادي الالتزام بالنصوص الدستورية التي تحفظ كرامته أكثر من حاجته الى التهنئة باللغة الكردية”، مشيرة الى ان “تأكيد العبادي بان اللغة الكردية هي اللغة الرسمية الثانية في البلاد كان مستغرباً”.وأوضحت الجاف، ان “حكومتي العبادي والمالكي اثرتا كثيراً على الشعب بعد قطع رواتب موظفي اقليم كردستان”، مبينة بان “المطلوب الان هو رفع الظلم عن الشعب الكردستاني والالتزام بجميع النصوص الدستورية دون انتقاء”.يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم، أمس الثلاثاء، تهنئة باللغة الكردية الى المواطنين الكرد بمناسبة عيد نوروز، مشدداً بان اللغة الكردية هي اللغة الرسمية الثانية في البلاد.