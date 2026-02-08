حزب بارزاني: لن نتنازل عن منصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أفيس الجاف، اليوم الأحد، أن حزبها لم يتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، مشددة على أن الديمقراطي ما يزال متمسكا بهذا الاستحقاق الدستوري. وقالت الجاف في حديث صحفي، إن “المفاوضات مع الاتحاد الوطني لم تحقق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية”، لافتة الى أن “الحزب الديمقراطي يعتبر هذا المنصب استحقاقا سياسيا ودستوريا لا يمكن التنازل عنه”. وأضافت أن “الحزب الديمقراطي سيواصل الحوار لكنه لن يتراجع عن موقفه المتمثل بالتمسك بمنصب رئيس الجمهورية”. ولفتت الجاف إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب من جميع الأطراف تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية، لأن استمرار الخلاف سيؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وزيادة حالة الانسداد السياسي”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي يصر على أن يكون له دور أساسي في هذا الاستحقاق الدستوري”. 

