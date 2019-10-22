حزب بارزاني :لن نسمح بأقالة عبد المهدي

حزب بارزاني :لن نسمح بأقالة عبد المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد الكاتب،الثلاثاء، أن رئيس الحزب مسعود البارزاني قادر على التدخل لانقاذ حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تتحمل اخطاء الحكومات السابقة.وقال الكاتب في في تصريحات متلفزة ، إن “رئيس الحزب مسعود البارزاني قادر على مساعدة الكتل في انقاذ الحكومة نظرا لما يمتلكه من نفوذ سياسي”، مبينا أن حزبه “لن يقف ضد اي مشروع يسهم في تهدئة الشارع”.وأضاف، أن “ما يطالب به الشعب هو حصيلة أزمات 15 عاما ولا يمكن تحميل الحكومة اخطاء الحكومات السابقة”، لافتا إلى أن “ضعف او قوة عبد المهدي مرهون بدعم الكتل له”.وبشأن دعوات اجراء انتخابات نيابية مبكرة، رأى الكاتب أنه “لا توجد جدوى من الانتخابات المبكرة لأن الكتل نفسها ستتنافس فيها”.

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