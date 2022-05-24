حزب بارزاني مازال متمسكا بمرشحه (البارزاني) لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني مازال متمسكا بمرشحه (البارزاني) لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب ڤيان دخيل المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الثلاثاء، بأن الحزب ثابت على موقفه من منصب رئيس الجمهورية ومرشحه ريبر أحمد وزير داخلية لهذا المنصب.وقالت دخيل في بيان اليوم، “إننا ماضون مع شركائنا وحلفائنا بهذا الاتجاه و منفتحين على كل الاطراف الاخرى التي همها الوصول الى حل لهذا الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة بما فيه مصلحة البلد والشعب العراقي بأطيافه”.

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