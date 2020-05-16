حزب بارزاني مصرّ على ترشيح فؤاد حسين للخارجية

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نائب كردي يرجح التوقيع على اِتفاق جديد بين بغداد وأربيل في الجانب المالي والنفطي
المالية النيابية:العجز في موازنة 2020 سيصل إلى 96 تريليون دينار في استمرار انخفاض اسعار النفط
بالوثائق..نائب:العراق يخسر مليارات الدولارات سنويا بسبب فساد هيئة الإعلام والإتصالات
وزارة العمل تناقش تأثير هجرة العمالة الأجنبية على العراق
المالية النيابية تطالب بفتح ملف رواتب الفضائيين وتدقيق أعداد الموظفين
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محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
لاسيادة للعراق في ظل بقاء أحزاب الفساد والتبعية
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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