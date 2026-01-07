حزب بارزاني: منصب رئيس الجمهورية من “حصتنا” حسب الوزن الانتخابي

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب السابق محمد خليل، الأربعاء، أن الحوارات بين الحزبين الكرديين لم تُغلق بشكل نهائي، إلا أن استمرارها قد يؤدي إلى استنزاف الوقت الدستوري المحدد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال خليل، في تصريح صحفي، إن ” الحوار الكردي بشأن اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لا يزال مفتوحا، مشيرا إلى أن المدة المتبقية من السقف الدستوري لعقد جلسة انتخاب الرئيس تتيح المجال أمام عقد جولات جديدة من النقاش للوصول إلى تفاهم” .وأضاف أن ” الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمسك بمنصب رئيس الجمهورية استنادا إلى عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها، كما  أن المنصب ليس من حصة حزب بعينه، وإنما من حصة المكون الكردي ككل، وأن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بحسم هذا الملف” .ورجح خليل عقد اجتماع على مستوى قيادات الحزبين الكرديين خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية الاتفاق على مرشح واحد، أو التوصل إلى مرشح تسوية، أو الإبقاء على مرشح لكل حزب” .وكانت مصادر كردية قد أكدت أن الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يعتزمان عقد اجتماع يوم غد الخميس  لحسم ملف مرشح منصب رئيس الجمهورية.

