حزب بارزاني: نحن أولى برئاسة الجمهورية

حزب بارزاني: نحن أولى برئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت برلمانية سابقة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، بأن منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق المكون الكوردي، مشيرة الى أن الحزب لديه مرشحين لتولي هذا المنصب.وقالت ميادة النجار في حديث صحفي، إن “منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الكورد، مثلما رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ورئاسة البرلمان للسنة”.وأضافت إنه “ستكون هناك تفاهمات وتوافقات سياسية بين الاحزاب الكوردية على من يتولى منصب رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو من حصل على اكثر المقاعد بين الاحزاب الكوردية تؤهله لمنصب رئيس الجمهورية”.وتابعت النجار، أن “التفاهمات موجودة على من يتولى منصب الجمهورية، إلا إن القرار النهائي لم يحسم بعد ولا يوجد اتفاق على مرشح محدد هذا المنصب”، مؤكدة إن “الحزب الديمقراطي يمتلك عدد من المرشحين لتولي هذا لمنصب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *