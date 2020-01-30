حزب بارزاني: نحن مع مرشح الكتل الشيعية لرئاسة الوزراء

حزب بارزاني: نحن مع مرشح الكتل الشيعية لرئاسة الوزراء
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، أن حزبه يراقب الحراك السياسي الحاصل بشأن تسمية مرشح رئاسة الوزراء.وقال طاهر في حديث  صحفي: “سمعنا أن الكتل توصلت لاتفاق شبه نهائي بشأن ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة وهذا أمر جيد وسنكون معهم إذا اتفقوا على هذا الاسم ولن نعترض عليه”.وأضاف، أن “الكرد منذ البداية حسموا أمرهم وقالوا بان تسمية مرشح رئاسة الوزراء تقع على عاتق الكتل الشيعية وأي مرشح يختاروه بالإجماع فسندعمه شرط استمرار الاتفاقات السابقة ما بين بغداد وأربيل بخصوص الموازنة والاستحقاقات المالية وعدم العودة للمربع الأول”.ويعد توفيق علاوي أحد الأسماء المرشحة للمنصب، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلى جانب عدد من الأسماء، ومن بينها رئيس جهاز الأمن الوطني مصطفى الكاظمي، والمستشار في رئاسة الجمهورية نعيم السهيل، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري، فضلاً عن النائب فائق الشيخ علي الذي قدمه نفسه مرشحاً أيضاً.

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