حزب بارزاني وتحالف السيادة يشترطان موافقة الصدر على تشكيل الحكومة الجديدة

حزب بارزاني وتحالف السيادة يشترطان موافقة الصدر على تشكيل الحكومة الجديدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ابلغا الاطار التنسيقي بانهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها.وقالت المصادر، ان “موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة الأخير لا يعني التخلي عن التنسيق مع التيار الصدري، كما ان الطرفين ابلغا الإطار التنسيقي انهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار مقتدى الصدر عليها”.وبينت ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لن يكونا مع طرف الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري اطلاقاً، بل هما سيعملان على تقريب وجهات النظر بين التيار والإطار، وإذا لم ينجحا بذلك فلن يكونا مع الاطار ضد التيار، ولن يذهبا لتشكيل الحكومة مع وجود معارضة للصدريين عليها”.وأمس الأحد، دعا نوري المالكي، (أبرز قيادات الإطار التنسيقي)، إلى ترك موضوع حل البرلمان، وتكريس الجهود علـى كيفية تفعيله، وكيفيـة ‎الإسراع بتشكيل حكومـة (ائتلافية).يأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، لكون الأمر ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة.

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