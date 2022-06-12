حزب بارزاني يؤكد على تمسكه بالتحالف الثلاثي

حزب بارزاني يؤكد على تمسكه بالتحالف الثلاثي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، أنه مازال طرفاً رئيسياً في الاتحاد الثلاثي.وقال عضو الحزب إدريس شعبان، في حديث صحفي ،إن “السبب الرئيسي خلف زيارة رئيس مجلس النواب وتحالف السيادة محمد الحلبوسي  هي لإجراء مباحثات حول تشكيل الحكومة والخروج من  الانسداد السياسي”.وأضاف أن “الأمر الآخر يتمثل في التأكيد على أهمية وجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المشهد السياسي العراقي، وأنهم يساندون مواقفه”.وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، استقبل أمس السبت، في مقره بمصيف صلاح الدين قرب أربيل، وفدا رفيع المستوى من تحالف السيادة، لمناقشة التصورات المشتركة بشأن حالة الجمود السياسي التي يشهدها العراق منذ انتهاء الانتخابات النيابية، حيث ضم الوفد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خمیس الخنجر.

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