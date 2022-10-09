حزب بارزاني يؤكد على دعمه للمرشح الإطاري لرئاسة الحكومة المقبلة

حزب بارزاني يؤكد على دعمه للمرشح الإطاري لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، الاحد، دعم القوى السنية والكردية والاقليات المتبقية لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، مبينا انه لا يمكن تعطيل مصالح المواطنين بعد كل جلسة نيابية.وقال خليل في تصريح متلفز: ان “الاجراءات الامنية الحكومية مبالغ فيها خلال كل جسلة نيابية  وان  مصالح الناس تعطلت بسبب قطع الشوارع والجسور “.واضاف انه “لا قيمة لقراءة القوانين دون وجود حكومة تنفيذية متفق عليها لذلك على الجميع التوافق “، مؤكدا ان ” السنة والكرد والاقليات يباركون ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء”.واوضح خليل ان “الكرد سيقدمون مرشحا واحدا بمجرد الاتفاق الشيعي وقد قطعنا شوطا كبيرا من التفاهمات مع الاتحاد الوطني سيعلن عن نتائجه في القريب العاجل”.

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