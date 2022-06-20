حزب بارزاني يبحث مع الإطار تشكيل الحكومة الجديدة!

حزب بارزاني يبحث مع الإطار تشكيل الحكومة الجديدة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المؤمل ان يزور وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فؤاد حسين وزير الخارجية ، العاصمة بغداد للتباحث مع الاطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة، الا ان الحزب وضع اربعة شروط للتحالف مع الاطار.وتقول النائبة عن الاطار التنسيقي سهيلة السلطاني في حديث صحفي، ان” وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني سيزور العاصمة بغداد للقاء قادة الاطار التنسيقي”.وتضيف، ان”الوفد سيكون برئاسة فؤاد حسين للتباحث حول تشكيل الحكومة بالسرعة الممكن، مع قادة الاطار التنسيق”.وبينت ان”تحالف السيادة لم يبد حتى الان اي موقف او يتحدث عن لقاء او مبادرة”، مؤكدة ان”العملية السياسية الحالية بحاجة الى تفاهم وتوافق كردي على منصب رئاسة الجمهورية للمضي قدما”.وتضيف مصادر مطلعة، ان”الحزب الديمقراطي الكردستاني شكل وفدا جديدا برئاسة فؤاد حسين وعضوية بنكين ريكاني وشاخوان عبدالله وجميعهم من المقربين الى الاطار التنسيقي، للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة”.وتشير الى، ان”الحزب وضع اربعة شروط للتحالف مع الاطار وهي ضمان عدم تعرض الفصائل الى اربيل ونفط الإقليم والتصويت على مرشحهم لرئاسة الجمهورية وكذلك مبادرة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استقالت كتلته من مجلس النواب للحكومة”.

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