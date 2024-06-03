آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
البنك المركزي:(8) ملايين حساب مصرفي في البنوك العراقية
القانونية النيابية:البرلمان يستمتع بعطلته بعد تمرير موازنة 2024 بطريقة “السلق”
مصدر حكومي:إيقاف تجديد تسجيل الناخبين في الإقليم من قبل مفوضية الانتخابات
حزب بارزاني “يتعهد” الالتزام في تنفيذ فقرات موازنة 2024
المالية النيابية تصوت على موازنة 2024 رغم المخالفات والاعتراضات عليها
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
البنك المركزي:(8) ملايين حساب مصرفي في البنوك العراقية
القانونية النيابية:البرلمان يستمتع بعطلته بعد تمرير موازنة 2024 بطريقة “السلق”
حزب بارزاني “يتعهد” الالتزام في تنفيذ فقرات موازنة 2024
المالية النيابية تصوت على موازنة 2024 رغم المخالفات والاعتراضات عليها
نائب:موازنة “الغموض والمخالفات وسوء توزيع التخصيصات” لن تمر
-
- رياضية
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:موازنة “الغموض والمخالفات وسوء توزيع التخصيصات” لن تمر
السوداني:جهاز المخابرات واجبه بعد 2003 لحماية النظام السياسي
المالية النيابية:الصلاحيات والتوجيهات لا تسمح لنا بإجراء تعديلات على موازنة 2024
وكلاء إيران للبارزاني:من قال أن أربيل مركزا ًللموساد؟؟
الأمن النيابية:شركة “بزنس انتل”لحماية المطار التي جاءت بها العصائب لاتحمي حتى حقل دجاج
-
- اذاعة INN