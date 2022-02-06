حزب بارزاني يتمسك بزيباري رغم قرار الاتحادية برفض ترشيحه لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني يتمسك بزيباري رغم قرار الاتحادية برفض ترشيحه لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، تمسكه بمرشحه هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.وقال عضو الحزب صباح صبحي في تصريح صحفي، إن “أمر إيقاف مرشحنا هوشيار زيباري من قبل المحكمة الاتحادية هو قرار مؤقت وليس نهائي”، مؤكداً أنه “ليس لدينا مرشح أخر لرئاسة الجمهورية غير زيباري”.وأضاف أنه “لا يوجد بديل لهوشيار زيباري من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وما صدر من الاتحادية من أمر ولائي هو قرار مؤقت ولن ندعم مرشح أخر لحين الانتهاء وخروج المحكمة بقرار نهائي”.وفي وقت سابق، ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان مقتضب ، إنها ” أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية. 

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