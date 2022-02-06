حزب بارزاني يتهم برهم صالح بعرقلة إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حزب بارزاني يتهم برهم صالح بعرقلة إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بمحاولة عرقلة جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، مبينا ان صالح ادرك خسارته مسبقا.وقال عضو الحزب ريبين سلام في حوار متلفز ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح وضع العقبات امام انعقاد جلسة اختيار الرئيس الجديد كونه ادرك خسارته مسبقا عندما توجه الى المحكمة الاتحادية”.وأضاف سلام، ان “زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر رحب بأي شخصية يرشحها البارزاني لرئاسة الجمهورية”، موضحا أن “مبادرة بارزاني تتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية”.وأشار الى أنه “لا خلاف بين الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي نهائيا وما جرى هو تمهل طرف سياسي دون انسحابه وان المفاوضات جارية بين جميع الاطراف لحل الازمة”.

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